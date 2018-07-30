«Русский хром 1915» улучшит экологию Первоуральска

Соглашение о взаимодействии подписали министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов , глава MidUral Group Сергей Гильварг и временно исполняющий полномочия главы городского округа Первоуральск Игорь Кабец. Речь в документе идет об объединении усилий трех сторон по обеспечению благоприятного состояния окружающей среды в регионе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе MidUral Group.

"Соглашение регулирует основные вопросы, касающиеся обслуживания ранее накопленных отходов ПО «Хромпик» в шламонакопителе №4. Я рад, что мы пришли к взаимопониманию с областными властями и муниципалитетом по этому вопросу. Уверен, что результатом нашего трехстороннего соглашения станет объективное улучшение экологической обстановки. Кроме того, предприятие продолжает разработку технологии, необходимой для переработки всех ранее накопленных отходов ПО «Хромпик», ― отметил глава MidUral Group Сергей Гильварг.

С момента образования АО «Русский хром 1915» в 2000 году компания вложила более 2,5 миллиарда рублей в экологические проекты в Первоуральске, из них более 800 миллионов рублей ушло на обслуживание ранее накопленных отходов ПО «Хромпик».