Школьники-участники экологических викторин бесплатно отдохнут на Черном море

Учащиеся московских школ, которые принимали активное участие в экологических викторинах, проектах и акциях департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы , отправятся отдыхать на черноморском побережье Краснодарского края

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , с 5 по 20 августа на базе пансионата «Восток» для них подготовили научно-исследовательскую программу «Экологический лагерь».

В рамках программы школьникам расскажут об охране окружающей среды, о деятельности заповедников и национальных парков, а также проведут экологический турнир и викторину.

Также они ребята смогут поехать на экскурсию по дендропарку, посмотреть тематические документальные фильмы, познакомиться с экосистемой Черного моря.