Более двух тысяч подмосковных детей отдохнут на Черном море

Свыше двух тысяч подмосковных детей проведут четвертую смену в оздоровительных лагерях черноморского побережья. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу областного Минсоцразвития Ирину Фаевскую.

По словам министра, в Краснодарский край отправятся 1,2 тысячи детей. Еще более тысячи посетят детские лагеря «Дружба», «Гагарин» и «АртКвест» в Крыму.

Всего в текущем году порядка 8,5 тысячи детей из многодетных семей, а также семей в трудной жизненной ситуации побывают на курортах Черного моря.