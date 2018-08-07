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Более двух тысяч подмосковных детей отдохнут на Черном море
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Более двух тысяч подмосковных детей отдохнут на Черном море 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дети из Московской области отправятся на отдых в Краснодарский край и Крым.
Свыше двух тысяч подмосковных детей проведут четвертую смену в оздоровительных лагерях черноморского побережья. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу областного Минсоцразвития Ирину Фаевскую.
По словам министра, в Краснодарский край отправятся 1,2 тысячи детей. Еще более тысячи посетят детские лагеря «Дружба», «Гагарин» и «АртКвест» в Крыму.
Всего в текущем году порядка 8,5 тысячи детей из многодетных семей, а также семей в трудной жизненной ситуации побывают на курортах Черного моря.
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