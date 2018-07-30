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В Кирове оштрафовали организацию за сжигание отходов на кладбище
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В Кирове оштрафовали организацию за сжигание отходов на кладбище 

Vyatka-grad.ru 30 июля 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
В министерстве охраны окружающей среды Кировской области рассмотрели обращения жителей Кирова о сжигании и складировании отходов после весенней приборки на территории Новомакарьевского кладбища.
Содержанием мест захоронения на Новомакарьевском кладбище занимается ООО «Городское озеленение и благоустройство». Согласно муниципальным контрактам организация должна вывозить и размещать отходы на специализированной площадке, вывозить ТБО из контейнеров по мере их наполнения, но не реже двух раз в неделю, сообщили в пресс-центре Правительства области.
А также организация должна обеспечивать содержание и уборку территории с соблюдением всех норм технической безопасности, пожарной, экологической и производственной санитарии.
Во время проверки сотрудниками министерства факты, указанные в обращении, подтвердились. При осмотре территории зафиксировали факт сжигания отходов, обнаружили три кострища, что свидетельствует о неоднократном сжигании отходов. Установлено, что отходы размещены в отсутствии твердого покрытия, без защиты от ветра и осадков в северной части Новомакарьевского кладбища, на площадке не менее 1 гектара, объемом 100 кубометров.
Кроме того, проверка установила, что в 2017 году ООО «Городское озеленение и благоустройство» фактически отходы на полигон ООО «САХ» не передавало.
По данному факту юридическое и должностное лица привлекли к административной ответственности, им назначили административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Предприятию выдали представление об устранении нарушений, выполнение которого будет проконтролировано министерством.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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