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Экологи выявили источники загрязнения атмосферы в Омске
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Экологи выявили источники загрязнения атмосферы в Омске 

ТАСС 30 июля 2018
ОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты Минприроды Омской области и регионального главка МЧС России выявили источник загрязнения атмосферы в Омске, жители которого почти две недели жаловались на неприятный запах. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе врио губернатора региона Александра Буркова, работа предприятия «Химпром», которое, по предварительным данным, выбрасывало в атмосферу формальдегид и этилбензол, приостановлена.
"Эколаборатория [Омского центра экологического мониторинга] зафиксировала выбросы формальдегида и этилбензола. Специальная комиссия с участием специалистов Минприроды и МЧС совершила рейд. Предварительно, источником загрязнения является предприятие «Химпром» по производству химических элементов для клея и моющих средств. По итогам рейда работа предприятия была приостановлена", — уточнили в пресс-службе.
Жалобы на резкий запах стали поступать от жителей Омска с 17 июля. Пробы воздуха, взятые передвижной эко-лабораторией Омского центра экологического мониторинга показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,5 раза и этилбензола от 5 до 13 раз. В связи с этим Минприроды Омской области проводит внеплановые проверки трех предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, а Росприроднадзор, который перешел на усиленный режим работы — четырех предприятий, подлежащих федеральном надзору.
О проблеме загрязнения атмосферы в Омске стало известно в марте прошлого года, когда весь город заполонил удушливый химический запах и было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана. Источник загрязнения так и не был найден. Омск был включен в майский указ президента РФ Владимира Путина, город должен снизить объемы выбросов к 2024 году на 20%.
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