Экологи выявили источники загрязнения атмосферы в Омске

"Эколаборатория [Омского центра экологического мониторинга] зафиксировала выбросы формальдегида и этилбензола. Специальная комиссия с участием специалистов Минприроды и МЧС совершила рейд. Предварительно, источником загрязнения является предприятие «Химпром» по производству химических элементов для клея и моющих средств. По итогам рейда работа предприятия была приостановлена", — уточнили в пресс-службе.

Жалобы на резкий запах стали поступать от жителей Омска с 17 июля. Пробы воздуха, взятые передвижной эко-лабораторией Омского центра экологического мониторинга показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,5 раза и этилбензола от 5 до 13 раз. В связи с этим Минприроды Омской области проводит внеплановые проверки трех предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, а Росприроднадзор, который перешел на усиленный режим работы — четырех предприятий, подлежащих федеральном надзору.