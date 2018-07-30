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Найдено предприятие, травившее жителей Нефтяников
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Найдено предприятие, травившее жителей Нефтяников 

Омск Здесь 30 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Виновником выбросов оказалось предприятие по производству химических элементов для клея и моющих средств. В течение нескольких дней жители Левого берега и городка Нефтяников чувствовали неприятный химический запах. На горячую линию министерства экологии и природных ресурсов поступило несколько сотен обращений с жалобами на вонь. Только за минувшие выходные их было более 250. Сегодня стало известно, что с помощью передвижной лаборатории виновник вредных выбросов найден.
— По итогам анализов эколаборатории с учетом данных, зафиксированных Центром экологического мониторинга и оперативного реагирования, был выявлен источник загрязнения, — сообщает пресс-служба губернатора. — Эколаборатория зафиксировала выбросы формальдегида и этилбензола. Специальная комиссия с участием представителей регионального Правительства, специалистов минприроды и МЧС совершила рейд. Источником загрязнения, по данным исследования, является предприятие «Химпром» по производству химических элементов для клея и моющих средств.
Работа предприятия в результате рейда приостановили. Сейчас предприятие готовит «дорожную карту» по сокращению выбросов, которую обязано продемонстрировать специалистам минприроды.
Напомним, что специалисты Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования Минприроды Омской области с 17 до 23 июля отбирали пробы и установили, что в воздухе было превышение допустимой концентрации норм по сероводороду в 2,5 раза, по этилбензолу от 5 до 13 раз. В эти выходные неприятный запах вновь беспокоил омичей. Информация о проблеме с выбросами в Омске дошла до Федерального Росприроднадзора.
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