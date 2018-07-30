Найдено предприятие, травившее жителей Нефтяников

Виновником выбросов оказалось предприятие по производству химических элементов для клея и моющих средств. В течение нескольких дней жители Левого берега и городка Нефтяников чувствовали неприятный химический запах. На горячую линию министерства экологии и природных ресурсов поступило несколько сотен обращений с жалобами на вонь. Только за минувшие выходные их было более 250. Сегодня стало известно, что с помощью передвижной лаборатории виновник вредных выбросов найден.

— По итогам анализов эколаборатории с учетом данных, зафиксированных Центром экологического мониторинга и оперативного реагирования, был выявлен источник загрязнения, — сообщает пресс-служба губернатора. — Эколаборатория зафиксировала выбросы формальдегида и этилбензола. Специальная комиссия с участием представителей регионального Правительства, специалистов минприроды и МЧС совершила рейд. Источником загрязнения, по данным исследования, является предприятие «Химпром» по производству химических элементов для клея и моющих средств.

Работа предприятия в результате рейда приостановили. Сейчас предприятие готовит «дорожную карту» по сокращению выбросов, которую обязано продемонстрировать специалистам минприроды.