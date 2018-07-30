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С 1 января на полигонах ТКО будет запрещена утилизация картона, стекла и полиэтилена
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С 1 января на полигонах ТКО будет запрещена утилизация картона, стекла и полиэтилена 

Псковская губерния 30 июля 2018
С целью внедрения системы раздельного сбора и вовлечения отходов во вторичный оборот в 2017 году издано распоряжение правительства об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается — об этом напоминает управление Роспотребнадзора по Псковской области. С 1 января 2018 года было запрещено захоронение отходов, полностью состоящих из черных и цветных металлов, а также отходы, представленные оборудованием и прочей продукцией, содержащей ртуть. С 1 января 2019 года будет запрещено захоронение и отходов бумаги картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стёклянной тары, с 1 января 2021 года — компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых приборов. Управление Роспотребнадзора по Псковской области просит всех природопользователям обратить внимание на это распоряжение при заключении договоров на размещение отходов. Согласование проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение проводится с учётом требований распоряжения. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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