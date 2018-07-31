России предрекли мусорную катастрофу

Счётная палата Российской Федерации провела аудиторскую проверку безопасного обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и отчиталась о её результатах. Проверка показала, что сведения, которыми располагает Росприроднадзор, занижены в 10 раз. Стране грозит экологическая катастрофа: в некоторых регионах ёмкость мусорных полигонов может быть исчерпана уже в ближайшие 3-5 лет.

По данным контрольно-счётных органов, только в 36 субъектах Российской Федерации объём ТКО, образуемых населением, в 2016 году составил 34,1 млн тонн (расчётно), что практически в 10 раз выше объёма ТКО, данными о которых обладает Росприроднадзор — орган исполнительной власти, являющийся администратором доходов от платы за размещение отходов, в том числе коммунальных. Проблема в области утилизации мусора усугубляется ещё и тем, что отчётность по данному вопросу ведётся далеко не во всех регионах РФ, что не даёт возможности контрольным органам действовать адекватно обстоятельствам.

Свалки полнятся и ширятся

Как сообщает Счётная палата, только в 2017 году выявлены 10817 свалок (площадь — 5635 га) и 38704 точек навала мусора (3990 га). При этом ликвидации подверглись 7374 свалки (с учётом выявленных ранее) на площади 2354 га и 26258 навалов мусора (на площади 10773 гектара).

«Количество несанкционированных свалок и навалов мусора значительно больше полигонов ТКО, специально оборудованных для размещения отходов», — говорится в отчёте. — «По состоянию на конец 2017 года оборудованных полигонов насчитывается 1100».

Эксперты подчеркнули: 53% площадей, находящихся под свалками и навалами, — это земли населённых пунктов (5093 га), 15% — земли сельхозназначения (1488 га), 7% — лесного фонда (666 га), 25% — земли иных категорий.

Проще говоря — свалки, стихийно или же подконтрольно, но образуются везде, ежегодно прирастая всё новыми и новыми территориями, поскольку утилизация не успевает за темпами возникновения новых мест скопления твёрдого бытового мусора.

«Остаточная ёмкость полигонов может быть исчерпана в ближайшее время», — резюмируют проверяющие.

Москва и Подмосковье — зона риска

Москва и Московская область ежегодно образуют около 11,7 млн тонн ТКО. У столицы собственных полигонов для захоронения нет и быть не может, поскольку заниматься захоронением ТКО в черте населённых пунктов нельзя. Весь столичный мусор отправляется на полигоны Московской области, часть из которых спроектирована ещё в 1950-70 годы. По данным Минэкологии Московской области, на подмосковных полигонах складируется в большинстве своём столичный мусор, которого почти в два раза больше по объёму, чем регионального.

«По данным территориальной схемы Московской области, 15 включённых в реестр полигонов способны принять в 2017 году не более 3,8 млн тонн отходов, — сообщается в отчёте. — Остаточная ёмкость 15-ти действующих полигонов Московской области при текущих темпах размещения отходов будет исчерпана уже через три года».

Но не всё так мрачно. Как ранее сообщал News.ru, к 2024 году планируется создание 154 современных предприятий по переработке и утилизации отходов: это, в первую очередь, сортировочные, а затем — мусороперерабатывающие объекты.

Совсем недавно, 5 июля, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв дал обещание полностью решить вопрос переработки мусора к первому кварталу 2019 года.

В регионе появятся 11 современных комплексов переработки отходов (КПО). В них мусор будет разделён на металл, стекло, пластик и бумагу при помощи роботизированной техники. Неперерабатываемые отходы (так называемые хвосты) ждёт либо термическое обезвреживание по современной технологии, либо безопасное захоронение.

«Для термической переработки отходов в Московской области построят четыре высокотехнологичных завода по японо-швейцарской технологии, — говорится в сообщении на сайте правительства Московской области. — Они превратят отходы в электроэнергию. Дым от производства очистят до состояния пара. Ни одна даже самая мельчайшая частица не просочится в воздух. Даже шлак и летучая зола пойдут на строительство дорог».

Получается, что Счётная палата нагоняет страху, а губернатор Подмосковья, напротив, говорит о блестящем будущем, где нет места даже «мельчайшим частицам» мусора. Оно и понятно: Воробьёв выдвигает свою кандидатуру на выборы губернатора Подмосковья, а у представителей Счётной палаты таких амбиций нет. Оценки ситуации с учётом радужных перспектив от Воробьёва в отчёте, к сожалению, нет.

Неполный охват…

Отчёт Счетной палаты касался периода 2016-2017 годов и захватывал истёкшие месяцы 2018 года. Он строился с учётом информации контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации. Но, как выяснилось, нерадивые чиновники предоставляли информацию лишь в редких случаях.

Так, сообщается в документе, была проведена проверка в отношении Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу. Установлено, что в 2016 году из 11127 субъектов экономической деятельности, от которых поступила плата за негативное воздействие на окружающую среду, количество не отчитавшихся по форме № 2-ТП (отходы) составила 5131 субъект. В 2017 году проверили 9065 субъектов, из них не сочли нужным предоставить сведения 2302 субъекта. То есть, в 2016 году не озадачились отчётами 46,1%, а в 2017 году — 25,4% субъектов.

Субъекты обязаны это делать в соответствии с приказом Росстата от 10 августа 2017 года № 529 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления».

Прогресс в отчётности по ТКО есть, это несомненно, однако Счётной палате такая статистика не по душе. Страдает достоверность данных, сетуют проверяющие, и делают вывод: такая отчётность «не позволяет региональным надзорным органам осуществлять соответствующий контроль».

«Сведения о количестве образующихся отходов, определённые по данным формы № 2-ТП (отходы), являются недостаточно корректными. В результате достоверная информация об отходах, включая ТКО, в части их объёма, состава, ресурсной ценности, о возможностях производства из них товаров и другие сведения у Росприроднадзора, отсутствуют», — замечают эксперты в своём отчёте.

Полная безнаказанность

Большинство субъектов экономической деятельности, обязанных предоставлять отчётность по форме № 2-ТП (отходы), но не сделавших это, относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. На практике это означает лишь одно: за то, что сведения не были предоставлены в Роспотребнадзор ни своевременно, ни с опозданием, виновные окажутся практически безнаказанными. На них нельзя наложить административный штраф, поскольку за впервые совершённое административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного надзора, штраф подлежит замене на предупреждение. За исключением отдельных случаев — видимо, совсем уже вопиющих.

Однако дело не в отсутствии наказания рублём тех, кто не предоставляет отчёты. Беда в том, что неверная информация о состоянии дел с бытовыми отходами чревата принятием неверных стратегических решений. А свалки, между тем, по данным всё того же аналитического отчёта, «возникают повсеместно и находятся в самой среде обитания человека, представляя для здоровья особую опасность, в связи с чем требуется их оперативное удаление, в том числе утилизация».