АЦБК — генеральный партнер акции «День экологического долга» в России в 2018 году

В рамках кампании «День экодолга» WWF России рассказывает о важных экологических проблемах и о том, как снизить антропогенную нагрузку на планету. Так, одной из наиболее серьезных проблем специалисты считают сокращение в России площади первозданных, так называемых, малонарушенных лесов. Это крупные участки леса, которые не подверглись значимому хозяйственному воздействию и сохранились практически в эталонном виде. WWF России проводит масштабную работу по сохранению самых ценных частей таких диких нетронутых лесов, находящихся в аренде лесозаготовительных компаний, через заключение добровольных бессрочных мораториев на рубки в этих зонах в рамках системы добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета FSC.

Архангельский ЦБК и его генеральный поставщик лесосырья — Группа компаний «Титан», выполняя требования FSC-сертификации* и следуя принципам социальной и экологической ответственности, в апреле этого года подписали соглашение об установлении границ проектируемого Двинско-Пинежского заказника регионального значения и обеспечении охраны малонарушенных лесов в пределах установленных границ между всеми арендаторами лесов междуречья Северной Двины и Пинеги и природоохранными организациями — WWF России и Гринпис России. В соответствии с мораторным соглашением АЦБК и Группа компаний «Титан» взяли на себя обязательства отказаться от заготовки древесины на территории проектируемого заказника до момента определения фактических границ данной особо охраняемой природной территории.

«Соглашение с АЦБК и Группой компаний «Титан» о сохранении центральной части Двинско-Пинежского массива является первым шагом на пути к устойчивому лесопользованию на территории всех арендных участков, откуда поступает древесина. Необходимо также разработать долгосрочную стратегию, которая должна установить четкие действия и сроки по переходу компаний к интенсивному и устойчивому лесному хозяйству, а также меры по сохранению наиболее ценных частей малонарушенных лесов на всех участках, арендованных АЦБК и ГК «Титан». Со своей стороны, эксперты WWF готовы участвовать в разработке и реализации этой стратегии с тем, чтобы сохранить ценные природные территории, а также обеспечить эффективное лесное хозяйство в ранее освоенных лесах», — отмечает руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Андрей Щеголев.

«Архангельский ЦБК всегда конструктивно сотрудничает с WWF России, поддерживает различные природоохранные акции. В этом году комбинат впервые стал генеральным партнером Дня экодолга, — рассказал член Совета директоров АЦБК Владимир Крупчак . — Осознавая свою экологическую ответственность за настоящее и будущее региона, Архангельский ЦБК неукоснительно придерживается высоких природоохранных стандартов деятельности. Приоритет в нашей работе один — использовать наилучшие на сегодняшний день доступные природоохранные технологии, целенаправленно улучшать экологические характеристики производства, снижать негативное воздействие на окружающую среду».

В 2017 году инвестиции комбината в экологию составили около 1 млрд руб. АЦБК сократил выбросы парниковых газов по сравнению с базовым 1990 г. на 39%. Комбинат занимает первое место в России в международном рейтинге раскрытия информации по парниковым газам.

Стремясь к максимальному использованию всех имеющихся ресурсов биотоплива в целях снижения выбросов парниковых газов комбинат проводит исследования энергетического потенциала свалочного газа, образующего на внутриплощадочных объектах размещения отходов.

По итогам прошлого года АЦБК сократил сбросы загрязняющих веществ в водный объект на 19%, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу — на 13%, образование отходов — на 16%, водопотребление — на 10,5%, сброс сточных вод — на 4,3%.

В конце прошлого года комбинат исключен из списка «горячих точек» Совета Баренцева Евро-Арктического региона (СБЕР).

Архангельский ЦБК является одним из участников первого в России проекта по минимизации объемов захоронения отходов посредством производства гранулированной древесной золы с использованием отходов комбината. Все это позволит предприятию существенно сократить объемы захоронения отходов на свалке и, соответственно, снизить негативное воздействие на окружающую среду при обращении с отходами.

В настоящий момент комбинат строит новую выпарную станцию, запуск которой также даст серьезный экологический эффект — снижение водопотребления до 50%, выбросов в атмосферу — до 65%. А главное — позволит практически полностью избавиться от дурнопахнующих газов, образующихся в процессе производства.

В этом году Архангельский ЦБК провел добровольный выпуск рыбы для восполнения водных биологических ресурсов.

В стратегию развития компании входит проект полной газификации комбината. Его реализация позволит достичь масштабного экологического эффекта, так как переход на природный газ — самое экологически чистое ископаемое топливо — позволит существенно сократить выбросы предприятия в атмосферу. По предварительным расчетам «Стратегического прогноза выбросов парниковых газов АО „Архангельский ЦБК“ на период до 2030 г.» переход комбината на природный газ позволит сократить эмиссию парниковых газов на 50% относительно эмиссии базового года (1990 г.).

Как прокомментировал Председатель Совета директоров Архангельского ЦБК Хайнц Циннер , за последние 12 лет инвестиции акционера комбината Pulp Mill Holding в природоохранные мероприятия составили более 10 млрд руб. «Мы поддерживаем высокие экологические стандарты на всех предприятиях холдинга, заботясь об окружающей среде. Не всегда установка нового оборудования может привести к повышению мощности или снижению затрат, но мы проводим эти мероприятия по модернизации для того, чтобы, например, Новодвинск Архангельская область оставались экологически безопасными, здоровыми и привлекательными для жизни», — отметил г-н Циннер.

АО «Архангельский ЦБК» FSC License Code:-C002853

Группа компаний «Титан» FSC License Code: FSC-C016977

30.07.2018 18:49:00 В январе 2019 г. на АЦБК начнется останов КДМ-2 Как детализировал член Совета директоров АЦБК Владимир Крупчак, были выполнены следующие работы, согласно плана 2018 г. : монтаж ПРС и приводов ПРС по отметке 6.00 м, монтаж части оборудования ТУЛ по отметке 6.00 (которые не имеют коллизий с действующим оборудованием) и части оборудования в складе готовой продукции. Он также сообщил, что останов второй машины начнется в январе 2019 г. для полной сборки всех частей конструкций модульного типа нового агрегата Valmet Technologies Inc, включая завершение монтажа ПРС и ТУЛ, а также АСУТП системы «DNA».