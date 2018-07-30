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Красноярский заповедник «Столбы» открыт для туристов, медведи ушли в тайгу
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Красноярский заповедник «Столбы» открыт для туристов, медведи ушли в тайгу 

ТАСС 30 июля 2018
Фото: Парламентская газета
КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Заповедник «Столбы» под Красноярском, с 12 июля закрытый из-за частого выхода медведей на туристические тропы, в понедельник открылся для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.
"За последнюю неделю следов жизнедеятельности медведя в туристско-экскурсионном районе не обнаружено. Администрация заповедника приняла решение об открытии территории для свободного посещения", — сказали в пресс-службе.
Руководство заповедника надеялось, что во время отсутствия в заповеднике туристов, многие из которых специально подкармливают медведей, у хищников пропадет интерес к людям и они уйдут в тайгу.
Заповедник «Столбы» создан в 1925 году для охраны природных комплексов скального массива урочища Столбы. Он находится на правом берегу Енисея у юго-западной окраины Красноярска. Площадь — 47,2 тысячи гектаров. На заповедной территории выделены три района с разными режимами охраны: закрытая зона, буферная зона, туристско-экскурсионный район.
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