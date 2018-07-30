Заповедник «Столбы» открыли для туристов

Администрация «Столбов» приняла решение снять запрет на посещение заповедника.

Напомним, территория была закрыта для туристов с 12 июля из-за активности медведей. Хищники слишком часто выходили к людям — на тропах их встречали школьники, спортсмены и другие группы. Косолапые перестали реагировать на отпугивающие сигналы, а однажды медведь кинулся в сторону людей. Никто при этом не пострадал.

«За последнюю неделю следов жизнедеятельности медведя в туристско-экскурсионном районе не обнаружено. Администрация заповедника приняла решение об открытии территории для свободного посещения», — рассказали в заповеднике.

Однако туристам все же рекомендуют соблюдать меры безопасности во время прогулок.

«Следует воздержаться от одиночных прогулок, в случае визуальной встречи с хищником не подходить к нему близко, не пытаться фотографировать или подкармливать. Необходимо неспешно удалиться в противоположном от зверя направлении. Настоятельно просим уносить все пищевые отходы с собой в город, чтобы не привлекать хищников в туристический район», — пояснили в заповеднике.

Фото: заповедник «Столбы»