Ещё
Дмитрий Кобылкин: С 2019 года будет сформирована система управления отходами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Кобылкин: С 2019 года будет сформирована система управления отходами 

ИА Север-Пресс 30 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Из вторичного сырья — новые продукты. Интересны любые идеи
С 1 января 2019 года переход на новую систему обращения с отходами все-таки состоится, дольше откладывать нельзя, уверен министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Он рассказал «Российской газете», что Минприроды намерено собрать в этом году 2,5 миллиарда рублей экологического сбора, сформировать систему управления опасными отходами и разработать новые льготы для инвесторов в переработку отходов.
«Ситуация меняется к лучшему. Все больше людей начинает понимать социальную ответственность перед своим домом, улицей, где живут, и если дальше смотреть — перед страной. Никто этот накопленный мусор не сделал, он не прилетел с другой планеты, мы сами его создали. И проблемы должны решать совместно власть и население, прививая, в том числе культуру раздельного сбора мусора уже с детства. Все должны включаться в эту работу, в том числе управляющие компании», — считает он.
Дмитрий Кобылкин отметил, что предстоит практически с нуля создать промышленные мощности по переработке так называемых бытовых отходов.
«Конечно, интересны любые идеи и лучший мировой опыт управления отходами. Мы ежедневно проводим региональные часы, собираем на различных площадках министров экологии и природных ресурсов субъектов РФ, встречаемся с региональными операторами. В ближайшее время из местных тенденций сложим общую картину, и станет ясно, что нам необходимо сделать, чтобы этот сектор стал по-настоящему промышленной отраслью экономики», — разъяснил министр.
Сегодня перед Минприроды стоит непростая задача — научиться превращать в новые продукты вторичное сырье, которое появится в результате сортировки и переработки. Это и пластик, и металл, и бумага, и стекло — все то, что можно из твердых бытовых отходов извлечь. При этом будут создаваться новые рабочие места, получит поддержку малый и средний бизнес.
ИА Север-Пресс: последние новости
Рояль в кустах. Неожиданные находки ждали надымских газовиков на субботнике «А теперь вы к нам». Флаг Лабытнанги проехал по Крымскому мосту Индексация пенсий: порядок определён
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком51
Появилось фото гибели авианосца США70
На «Нашествии» произошла трагедия164
Петросян: гора с плеч свалилась87
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение