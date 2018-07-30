Дмитрий Кобылкин: С 2019 года будет сформирована система управления отходами

Из вторичного сырья — новые продукты. Интересны любые идеи

С 1 января 2019 года переход на новую систему обращения с отходами все-таки состоится, дольше откладывать нельзя, уверен министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин . Он рассказал « Российской газете », что Минприроды намерено собрать в этом году 2,5 миллиарда рублей экологического сбора, сформировать систему управления опасными отходами и разработать новые льготы для инвесторов в переработку отходов.

«Ситуация меняется к лучшему. Все больше людей начинает понимать социальную ответственность перед своим домом, улицей, где живут, и если дальше смотреть — перед страной. Никто этот накопленный мусор не сделал, он не прилетел с другой планеты, мы сами его создали. И проблемы должны решать совместно власть и население, прививая, в том числе культуру раздельного сбора мусора уже с детства. Все должны включаться в эту работу, в том числе управляющие компании», — считает он.

Дмитрий Кобылкин отметил, что предстоит практически с нуля создать промышленные мощности по переработке так называемых бытовых отходов.

«Конечно, интересны любые идеи и лучший мировой опыт управления отходами. Мы ежедневно проводим региональные часы, собираем на различных площадках министров экологии и природных ресурсов субъектов РФ, встречаемся с региональными операторами. В ближайшее время из местных тенденций сложим общую картину, и станет ясно, что нам необходимо сделать, чтобы этот сектор стал по-настоящему промышленной отраслью экономики», — разъяснил министр.

Сегодня перед Минприроды стоит непростая задача — научиться превращать в новые продукты вторичное сырье, которое появится в результате сортировки и переработки. Это и пластик, и металл, и бумага, и стекло — все то, что можно из твердых бытовых отходов извлечь. При этом будут создаваться новые рабочие места, получит поддержку малый и средний бизнес.