Российские нацпарки запретили урезать и застраивать

Особо охраняемые природные территории, находящиеся в федеральной собственности, станут «неприкасаемыми»: их нельзя будет отчуждать и использовать для хозяйственных нужд. Соответствующий законопроект одобрили на днях члены Совета Федерации РФ , сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Документ вносит поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», а также отдельные акты Российской Федерации . Означенные поправки запрещают отчуждать земельные участки заповедников и национальных парков, находящихся в федеральной собственности, а также изменять их целевое назначение.

Также вводятся запреты на строительство новых объектов спорта, являющихся объектами капитального строительства, размещение скотомогильников и создание объектов размещения отходов на территориях национальных парков. При этом граждане, проживающие на территории такого парка (прежде всего лица, относящиеся к коренным малочисленным народам), получают право находиться на данной территории без специального разрешения.

Стоит напомнить, что на территории Свердловской области расположены сотни особо охраняемых природных территорий, из которых лишь шесть являются федеральным ООПТ. Это национальный парк Припышминские боры, два государственных природных заповедника — Денежкин Камень и Висимский заповедник, а также три ботанических сада.