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Спасатели участвуют в экологической акции на Байкале
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Спасатели участвуют в экологической акции на Байкале 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
В ближайшие пять дней спасатели, полицейские и добровольцы будут патрулировать около 50 мест отдыха, в том числе несанкционированные туристические маршруты. Об этом сообщает «ТВ Центр».
Ежегодно на Байкал приезжают до двух миллионов человек, большинство из них предпочитают дикий отдых. Вот и приходится волонтерам после посещения нерадивых туристов ежегодно проводить большую чистку — убирать мусор с прибрежной территории. А водолазам поисково-спасательных отрядов МЧС очищать от загрязнения дно озера.
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