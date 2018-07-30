Ещё
Кампанию против пластика запустил Greenpeace в Канаде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кампанию против пластика запустил Greenpeace в Канаде 

ИнформУпак 30 июля 2018
Представители Greenpeace неоднократно заявляли, что проблема загрязнения окружающей среды отходами пластика приобрела глобальные масштабы. Во многих странах мира разворачиваются кампании, направленные против использования одноразовой пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов. Параллельно ведется работа по созданию биоразлагаемых материалов. К примеру, в Чили разработчикам удалось создать аналог пластика, который растворяется в холодной воде.
В Канаде Greenpeace акцентирует внимание общественности на губительном влиянии на экологию привычных пластиковых трубочек. Агентство Rethink выпустило серию принтов, которые в достаточно жесткой форме демонстрируют смертельную опасность пластиковой продукции для живой природы.
ИнформУпак: последние новости
Обсуждается возможность строительства ЦБК под Череповцом АЦБК - генеральный партнер акции «День экологического долга» в России в 2018 году «Казаньоргсинтез» запустил новую линию по упаковке выпускаемого ПНД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком51
Появилось фото гибели авианосца США70
На «Нашествии» произошла трагедия164
Петросян: гора с плеч свалилась87
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение