Кампанию против пластика запустил Greenpeace в Канаде 

Представители Greenpeace неоднократно заявляли, что проблема загрязнения окружающей среды отходами пластика приобрела глобальные масштабы. Во многих странах мира разворачиваются кампании, направленные против использования одноразовой пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов. Параллельно ведется работа по созданию биоразлагаемых материалов. К примеру, в Чили разработчикам удалось создать аналог пластика, который растворяется в холодной воде.
В Канаде Greenpeace акцентирует внимание общественности на губительном влиянии на экологию привычных пластиковых трубочек. Агентство Rethink выпустило серию принтов, которые в достаточно жесткой форме демонстрируют смертельную опасность пластиковой продукции для живой природы.