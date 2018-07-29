Эксперт: амурским тиграм угрожают не браконьеры, а вырубка лесов

МОСКВА , 29 июля. /Корр. ТАСС Камила Туркина/. Браконьерство, ставшее причиной массового вымирания амурских тигров в 90-х годах XX века, перестало быть основной угрозой для хищников. Об этом ТАСС рассказал директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) Владимир Кревер в канун Международного дня тигра.

"Можно с уверенностью говорить, что популяция тигров продолжает расти. Мы постепенно выходим из браконьерского кризиса, пик которого пришелся на конец 90-х — начало 2000-х годов. Поэтому можно сказать, что браконьеры перестали быть основной угрозой для амурского тигра, хоть исключать этот фактор, конечно, нельзя. Главной проблемой для популяции стала вырубка лесов — естественной среды обитания этих хищников", — рассказал он.

Выход из кризиса связан в том числе с бдительностью пограничных таможенных служб — вывезти незаконно добытых животных за границу для продажи довольно сложно, отмечает Кревер. Он добавил, что для роста численности тигров также необходимо расширение их кормовой базы за счет увеличения количества копытных.

Рост популяции

29 июля отмечается Международный день тигра. Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам вымирания и охраны этих животных. День тигра был учрежден на Тигрином саммите, прошедшем в Санкт-Петербурге в ноябре 2010 года и собравшем представителей 13 государств, на территории которых обитают хищники. Повод для беспокойства имелся — по данным Минприроды , в целом по миру за последние 100 лет численность тигров всех видов сократилась на 97% — со 100 тыс. до 3,9 тыс. особей. Однако совместные усилия стран все же принесли плоды: численность тигров в дикой природе выросла с 3,2 тыс. в 2010 году до почти 3,9 тыс. особей в 2015 году.

Популяция амурских тигров тоже постепенно растет. По данным последнего учета хищников, проведенного в 2015 году, численность животных выросла примерно на 90 особей. «На сегодняшний день в России обитает до 540 особей амурского тигра, при этом, по данным предыдущего учета 2005 году, численность амурского тигра оценивалась всего в 450 особей», — сообщает пресс-служба Минприроды.

Согласно действующему законодательству РФ, за убийство хищника виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере до 2 млн рублей. Помимо амурских тигров, в список животных, за убийство которых грозит тюремный срок, включено еще шесть видов млекопитающих, четыре вида птиц и 11 видов рыб, занесенных в Красную книгу России.

По информации WWF, тигры довольно успешно проходят реабилитацию и осваиваются в естественной среде обитания. В период с 2000 по 2017 годы в реабилитационные центры были помещены 24 тигра. А в период с 2009 по 2017 годы 15 животных были выпущены в естественную среду обитания после реабилитации. Почти всех хищников пометили GPS-ошейниками, чтобы специалисты могли следить за их жизнью в дикой природе.

Перепись тигров

Перепись тигров проходит примерно один раз в десять лет, отмечает WWF. Но для контроля ситуации была разработана специальная методика ежегодного мониторинга, позволяющая судить о тенденциях в популяции тигра: стабильна ли она, увеличивается или уменьшается. Такой учет проходит зимой по специально разработанным маршрутам в местах обитания хищников. Учетчики фиксируют следы животных и затем по специальным формулам высчитывают их возможное количество. Исследование организуется Минприроды РФ и местными властями при поддержке Российской академии наук и российского отделения Всемирного фонда дикой природы.

Следующий учет будет проведен на пять лет раньше, в 2020 году. По словам Владимира Кревера, это связано с возможным проведением второго Тигриного саммита.

Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Российской Федерации. Амурский тигр — самый крупный и северный подвид тигра на планете.

В 2010 году Минприроды России утвердило Стратегию сохранения амурского тигра в России, которая определяет направления государственной политики Российской Федерации в деле сохранения популяции тигра. Документ был разработан совместно с Институтом проблем экологии и эволюции РАН, Дальневосточным отделением Российской академии наук, ведущими природоохранными организациями, признанными международными экспертами. Стратегия включает в себя расширение комплекса мер по эффективной охране амурского тигра, его местообитания и кормовой базы, а также оптимизацию системы мониторинга популяции за счет внедрения современных технологий ГЛОНАСС, усиление уголовной и административной ответственности за браконьерство, незаконную охоту.