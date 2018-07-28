Полиция задержала 12 активистов, охранявших въезд на полигон ТБО «Непейно»

Подмосковные полицейские задержали 12 активистов, дежуривших у мусорного полигона в деревне Непейно, которые препятствовали въезду мусоровозов на свалку. Задержанные не давали проехать водителям, на руках у которых не имелось документов, пишет портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на слова супруга одной из участниц акции.

Какие именно документы требовали предъявить активисты, не сообщается.

По информации источника, представители общественности сами вызвали полицию, однако прибывшие на место сотрудники задержали их самих.

В итоге всех участников акции доставили в отделение по Дмитровскому району Московской области . Полицейские отказались объяснять активистам причины задержания, сообщает источник.

«Местные жители собрались на повороте на свалку для того, чтобы проверять документы водителей мусоровозов», — пояснил агентству «Интерфакс» один из активистов.

По его словам, представители общественности начали круглосуточное дежурство у въезда на территорию полигона «Непейно» 25 июня, когда на свалке произошло возгорание бытовых отходов.

За минувший месяц активистам удалось обнаружить более 300 грубых нарушений, сообщил собеседник агенства.

В мае текущего года министерство экологии и природопользования Московской области повысило уровень контроля за ввозимыми на полигоны отходами, введя систему электронных талонов для въезжающих мусоровозов.