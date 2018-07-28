Псковская экологическая организация «Зелёный крест» запустила свой сайт

Псковская региональная общественная экологическая организация «Зеленый Крест» запустила свой сайт «Экологический Советник органов местного самоуправления малых городов и сельских поселений»: как сообщает пресс-служба комитета по природопользованию и охране окружающей среды, он создан с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. Кроме того, на сайте создан самообразовательный портал «Курс дистанционного самообразования эколога-общественника» с возможностью тестирования своих имеющихся или вновь приобретённых знаний в сфере охраны и улучшения параметров окружающей и природной среды в местах своего проживания. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».