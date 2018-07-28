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На «Эко-пикнике» в парке «Серебряный бор» москвичи запускают воздушных змеев и играют во фрисби
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На «Эко-пикнике» в парке «Серебряный бор» москвичи запускают воздушных змеев и играют во фрисби 

Агентство «Москва» 28 июля 2018
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель ГПБУ «Мосприрода» Виталий Видяпин.
«Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы организовал «Эко-пикник» на пляже №2 в парке «Серебряный бор» для формирования экологической культуры и популяризация знаний в области охраны окружающей среды в формате отдыха на природе всей семьей. Его программа богата экологическими и спортивными развлечениями. Москвичи и гости столицы на пикнике занимаются серфингом, запускают воздушных змеев, играют во фрисби и городки. Тренеры и инвентарь предоставляются организаторами», — сообщил В. Видяпин.
Он отметил, что для любителей ЗОЖ в парке также проходят занятия йогой с инструкторами на биоразлагаемых ковриках.
«В трех белоснежных шатрах организованы экологические настольные игры для детей 6-12 лет («Азбука леса», «Календарь природы» и др.), там же ребята могут от души порисовать. Рядом находятся шатры для творческих мастер-классов: лепки, аппликации, плетения, оригами и всевозможных рукоделий», — добавил собеседник агентства.
Руководитель «Мосприроды» уточнил, что в парке также проходят мастер-классы по раздельному сбору бытовых отходов, на которых горожане могут узнать о правильной подготовке отходов к переработке и способах уменьшения их количества.
«Уставшие от обилия полезной экологической информации и развлечений посетители отдыхают на подушках-пуфах. Все время «Эко-пикника» гостей сопровождает музыка. Ближе к вечеру начнет свое выступление джаз-бэнд», — отметил он.
В. Видяпин добавил, что для ценителей бумажных книг и приверженцев бережного отношения к природным ресурсам функционирует площадка буккроссинга.
Мероприятия «Эко-пикника» продлятся до 19:00.
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