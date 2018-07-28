На «Эко-пикнике» в парке «Серебряный бор» москвичи запускают воздушных змеев и играют во фрисби

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель ГПБУ «Мосприрода» Виталий Видяпин.

«Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы организовал «Эко-пикник» на пляже №2 в парке «Серебряный бор» для формирования экологической культуры и популяризация знаний в области охраны окружающей среды в формате отдыха на природе всей семьей. Его программа богата экологическими и спортивными развлечениями. Москвичи и гости столицы на пикнике занимаются серфингом, запускают воздушных змеев, играют во фрисби и городки. Тренеры и инвентарь предоставляются организаторами», — сообщил В. Видяпин.

Он отметил, что для любителей ЗОЖ в парке также проходят занятия йогой с инструкторами на биоразлагаемых ковриках.

«В трех белоснежных шатрах организованы экологические настольные игры для детей 6-12 лет («Азбука леса», «Календарь природы» и др.), там же ребята могут от души порисовать. Рядом находятся шатры для творческих мастер-классов: лепки, аппликации, плетения, оригами и всевозможных рукоделий», — добавил собеседник агентства.

Руководитель «Мосприроды» уточнил, что в парке также проходят мастер-классы по раздельному сбору бытовых отходов, на которых горожане могут узнать о правильной подготовке отходов к переработке и способах уменьшения их количества.

«Уставшие от обилия полезной экологической информации и развлечений посетители отдыхают на подушках-пуфах. Все время «Эко-пикника» гостей сопровождает музыка. Ближе к вечеру начнет свое выступление джаз-бэнд», — отметил он.

В. Видяпин добавил, что для ценителей бумажных книг и приверженцев бережного отношения к природным ресурсам функционирует площадка буккроссинга.

Мероприятия «Эко-пикника» продлятся до 19:00.