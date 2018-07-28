Памятники природы в Зауралье могут стать памятниками разгильдяйству

Региональная Прокуратура бьет тревогу. В Зауралье расположено 99 памятников природы регионального значения. В большей части из них — несанкционированные свалки бытовых отходов.

Природоохранная прокуратура Курганской области считает, что непременным условием сохранения уникальных природных комплексов и объектов является неукоснительное соблюдение установленного специального режима их охраны. Результаты надзорной деятельности природоохранной прокуратуры свидетельствуют о многочисленных фактах нарушений, допускаемых при использовании этих территорий.

«Наиболее существенным нарушениям, которые могут привести к уничтожению охраняемых природных объектов и, соответственно, утрате ценности территорий, на которых они расположены, относятся незаконные свалки твердых бытовых отходов. С учетом установившейся в настоящее время жаркой погоды данная проблема особенно актуальна для памятников природы, в границах территорий которых имеются популярные для отдыха граждан водные объекты и лечебно-оздоровительные местности. Несанкционированное складирование твердых бытовых отходов в значительных объемах прокурорами обнаружено на озере Горькое в Звериноголовском районе, озере Горькое-Узково в Куртамышском районе, озере Горькое— Кривинское в Макушинском районе, озере Медвежье в Петуховском районе, озере Горькое-Виктория в Щучанском районе и других. Между тем, каких-либо мер, как со стороны должностных лиц Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, так и со стороны муниципалитетов, владельцев и пользователей охраняемых территорий, по их очистке от отходов не принимается», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства об особо охраняемых природных территориях в деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области заместителю Губернатора-директору Департамента Эдуарду Гусеву внесено представление, в котором поставлен вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении виновных должностных лиц. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Фото превью с сайта fishki.net