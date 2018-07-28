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Праздник в честь «Дня без автомобиля» пройдет в Москве в сентябре
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Праздник в честь «Дня без автомобиля» пройдет в Москве в сентябре 

РИАМО 28 июля 2018
Фото: РИАМО
Экологический праздник в честь «Всемирного дня без автомобиля» состоится в Москве, дирекция департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы объявила тендер на его проведение, сообщается на сайте RosTender.info.
Мероприятие пройдет в сентябре, пока его точные дата и время неизвестны. В программу войдут: шоу-программа, интерактивная командная игра «Гонки на велосипедах», музыкальное шоу «Вело-оркестр», соревнования на велотренажерах и работа фотобудки. Специально к празднику подготовят научный набор для детей «Природное электричество» и промофутболки.
«Всемирный день без автомобиля — это глобальная экологическая акция, проводимая во многих странах всего мира, призванная напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и убедить как можно большее число людей воспользоваться альтернативами автомобилю: общественным транспортом, велосипедом», — напоминается в сообщении.
Каждый год День без автомобиля официально отмечается примерно в 1 тысяче городов мира. Москва присоединилась к их числу в 2012 году.
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