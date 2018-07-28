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ЮНЕСКО взяла под охрану заповедники Чарын и Жонгар в Казахстане
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ЮНЕСКО взяла под охрану заповедники Чарын и Жонгар в Казахстане 

Мир24 28 июля 2018
Природные заповедники Чарын и Жонгар в Казахстане вошли в список особо охраняемых территорий ЮНЕСКО, сообщает «МИР 24». Оба парка находятся в Алматинской области.
Чарынский заповедник знаменит живописными скалами и реликтовым ясеневым лесом. В горах Жонгара растет уникальная яблоня Сиверса. Она является прародительницей всех современных фруктовых деревьев.
Международный статус заповедников позволит развивать туризм и сотрудничать с другими парками мира.
«Природные парки должны сохраняться, они нам нужны. Это маленькие островки живой природы, которую нам нужно сохранить. Сейчас проблема очень большая: уничтожаются редкие места, животные гибнут, исчезают. Это уже стало реальностью», — говорит эколог Мэлс Елеусизов.
Теперь особо охраняемых территорий в Казахстане десять. До конца года в список ЮНЕСКО войдет еще одна — курортная зона Боровое.
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