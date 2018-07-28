ЮНЕСКО взяла под охрану заповедники Чарын и Жонгар в Казахстане

Природные заповедники Чарын и Жонгар в Казахстане вошли в список особо охраняемых территорий ЮНЕСКО , сообщает «МИР 24». Оба парка находятся в Алматинской области.

Чарынский заповедник знаменит живописными скалами и реликтовым ясеневым лесом. В горах Жонгара растет уникальная яблоня Сиверса. Она является прародительницей всех современных фруктовых деревьев.

Международный статус заповедников позволит развивать туризм и сотрудничать с другими парками мира.

«Природные парки должны сохраняться, они нам нужны. Это маленькие островки живой природы, которую нам нужно сохранить. Сейчас проблема очень большая: уничтожаются редкие места, животные гибнут, исчезают. Это уже стало реальностью», — говорит эколог Мэлс Елеусизов

Теперь особо охраняемых территорий в Казахстане десять. До конца года в список ЮНЕСКО войдет еще одна — курортная зона Боровое.

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