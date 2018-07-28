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Земли национальных парков запретят передавать частникам
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Земли национальных парков запретят передавать частникам 

Парламентская газета 28 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Земли, принадлежащие национальным паркам, заповедникам, ботаническим садам и заказникам больше не будут попадать в частные руки. Кроме того, на этих особо охраняемых природных территориях (ООПТ) будет запрещено строительство спортивных сооружений и создание свалок. Исключение предусмотрено только в отношении объектов капитального строительства на территориях Сочинского национального парка и национального парка «Приэльбрусье».
Соответствующие поправки в законодательство были разработаны во исполнения поручения Президента РФ и внесены в Госдуму Правительством. Депутаты уже приняли документ в трёх чтениях, а 28 июля его планирует рассмотреть Совет Федерации. Накануне закон был поддержан на заседании Комитета палаты по аграрно-продовольственной политике.
Сказано, что физические и юридические лица, арендующие земельный участок для ведения рекреационной деятельности, обязаны ежегодно проводить мероприятия, направленные на сохранение природных объектов.
В законе также уточняется и порядок посещения территорий национальных парков. Теперь это можно будет делать бесплатно, главное — в соответствии с установленным режимом особой охраны и при наличии особого разрешения.
Пока что есть с этим проблемы. В частности, у представителей коренных малочисленных народов, которые пока что тоже должны платить за вход на территорию того или иного национального парка. Это при том, что их поселения могли существовать там задолго до того, как территорию объявили охраняемой.
«Суть закона в том, чтобы дополнительно обезопасить и защитить заповедники, национальные парки, заказники от попыток, например, бизнесменов завладеть заповедными землями и расположить там, например, стройку», — объяснил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Сегодня площадь ООПТ в РФ — порядка 12 процентов от общей площади страны. Это 105 государственных природных заповедников, 52 национальных парка, 57 государственных природных заказников, 17 памятников природы и 41 дендрологический парк и ботанический сад.
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