В Подмосковье появятся прозрачные контейнеры для мусора

МОСКВА , 3 авг — РИА Новости . Прозрачные контейнеры для мусора начнут устанавливать с января 2019 года во дворах Подмосковья , чтобы приучить жителей к раздельному сбору отходов, сообщается на сайте правительства Московской области.

"Региональные операторы с 1 января 2019 года будут ставить во дворах прозрачные контейнеры, где можно видеть, какой мусор туда выбрасывают. И бросать все подряд куда попало людям будет стыдно. Я в этом уверен", — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , слова которого приводятся в сообщении.

Подмосковье с 1 января 2019 года переходит на раздельный сбор мусора, специальные машины будут забирать стекло, бумагу, металл и пластик.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории области будет внедряться новый экологический стандарт.