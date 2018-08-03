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В Подмосковье появятся прозрачные контейнеры для мусора
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В Подмосковье появятся прозрачные контейнеры для мусора 

РИА Новости 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прозрачные контейнеры для мусора начнут устанавливать с января 2019 года во дворах Подмосковья, чтобы приучить жителей к раздельному сбору отходов, сообщается на сайте правительства Московской области.
"Региональные операторы с 1 января 2019 года будут ставить во дворах прозрачные контейнеры, где можно видеть, какой мусор туда выбрасывают. И бросать все подряд куда попало людям будет стыдно. Я в этом уверен", — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Подмосковье с 1 января 2019 года переходит на раздельный сбор мусора, специальные машины будут забирать стекло, бумагу, металл и пластик.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории области будет внедряться новый экологический стандарт.
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