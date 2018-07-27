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Власти в Мурманской области ликвидировали за четыре года 740 свалок
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Власти в Мурманской области ликвидировали за четыре года 740 свалок 

ТАСС 27 июля 2018
МУРМАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Власти муниципалитетов Мурманской области за последние четыре года ликвидировали 740 несанкционированный свалок, сумма затрат на работы составила более 90 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в региональном минприроды.
"Всего в течение 2013-2017 годов, по данным муниципалитетов, ликвидировано более 740 мест несанкционированного размещения отходов. На протяжении последних трех лет ежегодно ликвидируется более 200 несанкционированных свалок на площади свыше 20 га", — сказали в ведомстве.
По данным министерства, объем средств муниципальных образований, ежегодно направляемых на ликвидацию несанкционированных свалок на подведомственной территории, составляет более 20 млн рублей. Кроме того, в рамках государственной программы им предоставляются субсидии из областного бюджета — общий объем средств за последние четыре года составил порядка 10 млн рублей.
Однако существенной проблемой в министерстве называют образование новых свалок, в том числе на ранее расчищенных территориях. Для борьбы со свалками и установления виновных лиц министерство проводит проверки и рейды. В 2017 году и первом полугодии 2018 года проведена 41 проверка хозяйствующих субъектов и 342 рейдовых мероприятия, за нарушения к административной ответственности привлечено 84 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, наложено штрафов на сумму 1,6 млн рублей.
Кроме того, существенную помощь оказал проект ОНФ по интерактивной карте свалок.
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