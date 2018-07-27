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Вслед за Саратовом и Энгельсом в мусоре может погрязнуть Вольск
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Вслед за Саратовом и Энгельсом в мусоре может погрязнуть Вольск 

АиФ 27 июля 2018
Фото: АиФ
Вслед за Саратовом и Энгельсом в мусоре может погрязнуть Вольск, жители опасаются, что смена предприятий по уборке мусора пройдет недостаточно организованно, и город может утонуть в мусоре за несколько дней.
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