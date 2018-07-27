ООО «Полигон» отозвало уведомления о закрытии свалки под Тверью

27 августа стало известно, что ООО «Полигон» отозвало уведомление о приостановлении деятельности по размещению отходов на полигоне ТКО «Славный» с 1 августа 2018 года.

Как указано в уведомлении: «Основанием для принятого решения служит коллегиальная позиция участников совещания в Министерстве строительства и ЖКХ Тверской области, состоявшегося 24 июля 2018 года. При этом будет усовершенствована технология сортировки мусора, а также ускорено строительство и модернизация полигона. Прорабатывается вопрос строительства предприятия по переработке мусора. Все эти меры в комплексе позволят уменьшить объем твердых коммунальных отходов, подлежащих размещению на полигоне».

Напомним, в июле тверские компании, занимающиеся сбором и вывозом мусора, получили письма-уведомления от ООО «Полигон» за подписью гендиректора Ю. С. Матусова, в которых руководство сообщает о закрытии свалки в Славновском поселении с 1 августа в связи с тем, что исчерпан лимит первой очереди полигона. Также в уведомлении говорится, что вновь принимать мусор полигон сможет только после ввода в эксплуатацию второй очереди строительства.

О том, что полигон продолжит свою работу и в ближайшие месяцы будет передан в областную собственность, власти Тверской области заявили 25 июля. Соответствующая договоренность была достигнута между правительством области и руководством Москвы . Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя после заседания правительства региона.

В настоящее время на объекте идут работы по открытию новых карт полигона для Твери и Калининского района, других муниципальных образований, — сообщают в пресс-службе правительства Тверской области.

— Следующая наша задача будет создать необходимую инфраструктуру для цивилизованного обращения с твердыми бытовыми отходами, создать условия для сепарации мусора, чтобы максимальное количество отходов уходило на вторичную переработку, — заявил губернатор.