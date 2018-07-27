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Заповеднику «Приволжская лесостепь» исполнилось 29 лет
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Заповеднику «Приволжская лесостепь» исполнилось 29 лет 

РИА Новости 27 июля 2018
Фото: РИА Новости
Особо охраняемая природная территория была создана 26 июля 1989 года для сохранения зональных степей северного типа и лесных комплексов. Заповедник включает пять кластеров, расположенных в западной части Приволжской возвышенности, на территории Пензенской области и частично (охранная зона) в Ульяновской области. Общая площадь заповедника — 8326 гектаров.
Заповедник «Приволжская лесостепь» является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.
В заповеднике обитают такие занесенные в Красную книгу России виды, как жук-олень и красотел пахучий, бабочки подалирий, аполлон, медведица-госпожа, голубянка мелеагр, пять редких видов шмелей.
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