Заповеднику «Приволжская лесостепь» исполнилось 29 лет

Особо охраняемая природная территория была создана 26 июля 1989 года для сохранения зональных степей северного типа и лесных комплексов. Заповедник включает пять кластеров, расположенных в западной части Приволжской возвышенности, на территории Пензенской области и частично (охранная зона) в Ульяновской области . Общая площадь заповедника — 8326 гектаров.

Заповедник «Приволжская лесостепь» является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.