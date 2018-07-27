Керженский заповедник приглашает волонтеров

Керженский заповедник приглашает любителей природы принять участие в волонтерских акциях в экоцентре в поселке Рустай и на экскурсионной тропе "Пойма Керженца".

Добровольцы получат благодарственные письма от заповедника, сувениры, а также возможность бесплатно посетить в этот день все экотропы и экспозиции экоцентра и экопарка. Для групп волонтеров от пяти человек после 13.00 проводятся бесплатные экскурсии по экоцентру.

Кроме того, помощники могут бесплатно воспользоваться чайной комнатой, где есть посуда, микроволновая печь и море кипятка, а также угощение в виде тонизирующих чаев "Пестики-тычинки", "Полет над гнездом удода" и "Поцелуй выхухоли", приготовленных по особым рецептам методистов заповедника.

Заявки на участие в волонтерских акциях принимаются с 10 до 16 часов по телефону: 8 (920) 077-28-31.