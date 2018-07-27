В челябинском бору идет подготовка к строительству экотропы

Челябинске активисты проложат экологическую тропу в городском бору. Над проектом несколько месяцев трудились экологи, дизайнеры, проектировщики, а первого августа они возьмутся за работу. Тропу обустроят кормушками для белок, местами гнездования птиц и небольшими архитектурными конструкциями.

— Скоро появятся аншлаги эко-тропы, зоны отдыха, кормушки для животных и зоны восстановления почв Челябинского городского бора, — сообщили представители общественного движения «Время Че».

Проект уже представили руководителям министерств региона, специалистам ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и лесничества. А 30 июля на пресс-конференции его презентуют общественности.

Экоактивисты хотят напомнить, что лесопарковая зона является не только местом для прогулок, но еще и охраняемым природным объектом. Это значит, что в нашем городском лесу водятся некоторые виды редких растений, а также мелкий зверь и множество птиц. Чтобы напомнить об этом активисты подготовили буклеты с правилами поведения в бору, которые планирую раздавать гуляющим.