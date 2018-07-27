Лучшим гостиницам на Байкале будут вручать «Зелёные звёзды».

Среди гостиниц и отелей на Байкале проведут конкурс и вручат лучшим из них награду «Зелёная звезда». Об этом корреспонденту АиФ-Иркутск сообщил председатель молодёжного правительства Иркутской области Евгений Прокопьев.

Положение о конкурсе «Зелёные звёзды Байкала» утвердили в молодёжном правительстве, с 20 августа по 10 сентября по аналогии с известной телепрограммой специалисты будут ездить по заявленным на конкурс гостиницам, снимать там видеоролики, делать фотографии, по которым жюри определит лучшего и присвоит почётный знак. Итоги будут подводиться на водном форуме в сентябре. «Зелёную звезду» получат 5 лучших гостиниц, символ будет вручать губернатор Иркутской области на Водном форуме, который пройдёт в сентябре этого года.

Заявки на участие уже поступают. Жюри будут оценивать участников по определённым критериям, например, меры, которые предпринимают в заведении для экономии ресурсов, экологическая политика гостиницы, вовлеченность в социальную жизнь, деятельность в сфере обращения с отходами, экологическое просвещение туристов и соблюдение природоохранного законодательства. Кстати, данные о соблюдении законов будут запрашиваться у природоохранной прокуратуры.