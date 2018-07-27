Устраивать свалки в заповедниках запретят законом

Согласно документу, который рассмотрят в пятницу палате регионов, особо охраняемые природные территории нельзя будет передавать в частную собственность.

Прежде всего, закон запрещает передачу в частную собственность земельных участков, расположенных в заповедниках и национальных парках РФ. В частности, документ запрещает переводить особо охраняемые природные территории (ООПТ) в лесной фонд для строительства спортивных сооружений, свалок и скотомогильников. Исключение предусмотрено только в отношении объектов капитального строительства на территориях Сочинского национального парка и национального парка «Приэльбрусье».

Законопроект также устанавливает, что юридические лица и граждане, которым земельный участок национального парка предоставлен в аренду для осуществления рекреационной деятельности, обязаны ежегодно проводить мероприятия, направленные на сохранение природных комплексов и объектов. Уточняется и порядок посещения территорий национальных парков физическими лицами: после принятия закона физические лица смогут посещать ООПТ только в соответствии с установленным режимом особой охраны и при наличии особого разрешения.

Впрочем, эти правила не будут распространяться на работников и лиц, проживающих на территории нацпарков. Законопроект создаёт условия для благоприятного проживания на охраняемых территориях коренных малочисленных народов. Как ранее пояснил « Парламентской газете » глава думского Комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов , сегодня существует правовая коллизия: местные жители должны как и сторонние посетители платить за посещение национальных парков. При том, что их поселения могли существовать там задолго до того, как территорию объявили охраняемой. Соответственно, новый закон устранит факты ущемления прав коренного населения.

По словам Бурматова, суть закона заключается в том, чтобы дополнительно обезопасить и защитить особо охраняемые природные территории. «Заповедники, национальные парки, заказники и другие — чтобы на них никто не покушался, в том числе бизнесмены, которые пытаются завладеть этими землями и что-то на них построить», — пояснил парламентарий.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это заповедники, национальные парки, заказники, ботанические и дендрологические парки и другие категории. Площадь ООПТ в России составляет около 12 процентов от общей площади страны, при этом ООПТ федерального значения занимают около трёх процентов площади государства. Основу системы особо охраняемых природных территорий федерального значения составляют 105 государственных природных заповедников, 52 национальных парка, 57 государственных природных заказников, 17 памятников природы и 41 дендрологический парк и ботанический сад. Сегодня особо охраняемые природные территории есть во всех субъектах Российской Федерации.