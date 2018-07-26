Дмитрий Азаров: «Если не наладить переработку отходов, то ценные земли будут отводиться под новые свалки»

Так, Роман Епишов из села Васильевка попросил спасти озеро, до которого «муниципальным властям нет никакого дела». Елена Трусина пожаловалась на незаконную свалку в селе Хрящевка. Свалка периодически возгорается, вокруг стоит сильный запах горящего пластика.

Сергей Крылов указал на то, что мусорные полигоны в области переполнены, из-за этого плодятся стихийные свалки: «Когда у нас появятся современные мусороперерабатывающие заводы, как это делается во всем мире? Ведь это выгодный бизнес, который у нас почему-то не идет».

"Чтобы этот бизнес был выгодным, нужно создать условия, и мы над этим уже работаем. А вот то, что здесь надо навести порядок— это безусловно", — ответил Дмитрий Азаров

В настоящее время в Самарской области уже разработана схема размещения и оборота отходов на территории региона. Сегодня идет моделирование работы регионального оператора, оценка параметров строительства новых полигонов.

"В Васильевке как раз есть полигон, который уже переполнен и который надо приводить в порядок. — напомнил глава региона. — Вот Сергей Афанасьевич понимает, насколько это важно, а некоторые люди не понимают. У них есть свалка, и это их устраивает. А когда на ее месте планируют провести рекультивацию, организовать систему сбора газа, переработку отходов — люди начинают опасаться. Получается, что свалка их больше устраивает, чем современный полигон, который практически не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и, более того, создает условия для переработки отходов".

Количество отходов год от года растет, если их не перерабатывать, то ценные земли, а это уже происходит в некоторых районах, будут отводиться под новые свалки. «Их надо приводить в порядок, надо, чтоб люди это понимали, не боялись и, наоборот, этому способствовали», — сказал глава региона.

Значительное улучшение экологической обстановки Дмитрий Азаров назвал важнейшей задачей. Необходимо стремиться к тому, чтобы полностью перерабатывать весь мусор. Но для этого должна быть выстроена целая система сбора, транспортировки, утилизации и переработки отходов.

"Мы в том году утвердим схему и определим регионального оператора. Мы должны понимать, насколько экологическая безопасность становится важным фактором социального самочувствия общества", — сказал глава региона.