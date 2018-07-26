В Карелии могут построить мусоросжигательный завод стоимостью до €150 млн

Карелии на стадии обсуждения находится проект строительства завода по переработке и сжиганию отходов с объемом инвестиций от €80 млн до €150 млн в зависимости от комплектации, пишет Karelinform.ru

Завод намерена посторожить компания MCE INVEST s. r. o, ее руководство приняло участие в обсуждении проекта на совещании в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

«Использование свалок не решает проблемы увеличения количества мусора, большое количество токсических и вредных веществ, образующихся на них, вредит окружающей среде и здоровью жителей. Строительство мусоросжигательного завода целесообразно с точки зрения экономики, создания новых рабочих мест. Подобных предприятий в Карелии не было, и новый завод может стать неотъемлемой частью комплексной системы по обращению с ТКО совместно с раздельным сбором, сортировкой и вторичной переработкой», — отметил в ходе совещания министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Щепин.

Представители инвестора пояснили, что проект предусматривает возможность переработки и утилизации мусора. На предприятии предполагается установка самых современных многоступенчатых систем очистки, применяемых на подобных производствах в Европе. Это позволит предельно минимизировать выброс вредных веществ в атмосферу. Предполагаемая мощность будущего завода составит 150 тыс. тонн ТКО в год, а площадь, необходимая для его размещения, порядка 30 га. Строительство завода займет два года.