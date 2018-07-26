В Саратове заработала горячая линия по уборке мусора

Чиновники министерства экологии Саратовской области нашли в Саратове 10 новых мусорных свалок, которые образовались в результате того, что предыдущая компания, вывозившая отходы, сворачивает свою работу.

«Сбой в графике вывоза мусора, возникший в последнее время в областном центре и ряде населенных пунктов региона, потребовал вмешательства в ситуацию правительства области. В результате была достигнута договоренность о том, что новый оператор по вывозу твердых коммунальных отходов, который должен был приступить к работе 1 августа, начнет уже сейчас вывозить скопившийся в городе мусор», — отметили в министерстве.

Чиновники подчеркнули, что жители области могут сообщить о ненадлежащем вывозе твердых коммунальных отходов Региональному оператору по обращению с отходами по телефону: 8-800-222-64-90 или в министерство природных ресурсов и экологии области по телефону: (845-2) 29-21-61.

«Все сообщения будут рассмотрены и в кратчайший срок приняты все необходимые меры», — пообещали в региональном минэкологии.