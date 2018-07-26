В Ингушетии отметят День реки Сунжа

Праздник реки Сунжа отметят в Ингушетии 24 августа в рамках Всероссийской акции «Вода России».

Начнется День реки Сунжи с масштабного субботника, в ходе которого гости и волонтеры очистят берега реки. Затем состоится презентация экологического проекта по созданию парка в водоохранной зоне реки Сунжа, сообщается на сайте Комитета по экологии Ингушетии.

Главной площадкой праздника станет пруд в городе Сунжа. Там пройдет концерт звезд национальной эстрады, будет организована развлекательная программа для детей, дегустация национальных блюд и установят аттракционы.