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В Ингушетии отметят День реки Сунжа
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В Ингушетии отметят День реки Сунжа 

«Это Кавказ» 26 июля 2018
Фото: «Это Кавказ»
Праздник реки Сунжа отметят в Ингушетии 24 августа в рамках Всероссийской акции «Вода России».
Начнется День реки Сунжи с масштабного субботника, в ходе которого гости и волонтеры очистят берега реки. Затем состоится презентация экологического проекта по созданию парка в водоохранной зоне реки Сунжа, сообщается на сайте Комитета по экологии Ингушетии.
Главной площадкой праздника станет пруд в городе Сунжа. Там пройдет концерт звезд национальной эстрады, будет организована развлекательная программа для детей, дегустация национальных блюд и установят аттракционы.
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