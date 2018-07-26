Албин взял на заметку систему переработки мусора в Сингапуре

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин оценил систему переработки мусора в Сингапуре , передает Мойка78. Такая возможность у него появилась во время визита в Национальное агентство по охране окружающей среды государства, где делегация из Северной столицы находится с официальным визитом.

В рамках презентации сотрудники агентства рассказали, что на свалки попадает лишь 2% от общей массы отходов. Большая часть — 60% отходов — полностью перерабатывается, а 38% сжигается для выработки электричества.

Кроме того, в жилых домах постройки после 2014 года действуют сразу два мусоропровода, один из которых принимает перерабатываемые отходы.

Албин отметил, что впечатлен этой системой, и Петербург может перенять опыт Сингапура.