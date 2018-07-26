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Албин взял на заметку систему переработки мусора в Сингапуре
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Албин взял на заметку систему переработки мусора в Сингапуре 

АиФ Санкт-Петербург 26 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин оценил систему переработки мусора в Сингапуре, передает Мойка78. Такая возможность у него появилась во время визита в Национальное агентство по охране окружающей среды государства, где делегация из Северной столицы находится с официальным визитом.
В рамках презентации сотрудники агентства рассказали, что на свалки попадает лишь 2% от общей массы отходов. Большая часть — 60% отходов — полностью перерабатывается, а 38% сжигается для выработки электричества.
Кроме того, в жилых домах постройки после 2014 года действуют сразу два мусоропровода, один из которых принимает перерабатываемые отходы.
Албин отметил, что впечатлен этой системой, и Петербург может перенять опыт Сингапура.
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