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Активные граждане выбрали темы новых занятий в экоцентре «Воробьевы горы»
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Активные граждане выбрали темы новых занятий в экоцентре «Воробьевы горы» 

Обручевский меридиан 27 июля 2018
Фото: Обручевский меридиан
В просветительском центре «Воробьевы горы» расширяют программу образовательных мероприятий.
В настоящее время в мире очень остро стоит вопрос экологии. С каждым годом все больше внимания уделяется охране окружающей среды и гармоничному сосуществованию природы и человека. Важная роль отводится экологическому воспитанию. Эколого-просветительский центр «Воробьёвы горы» создан на базе особо охраняемой природной территории «Природный заказник „Воробьёвы горы“. Главные цели центра — экологическое просвещение и повышение экологической культуры граждан. В ближайшее время планируется расширить перечень образовательных мероприятий. Какие темы лучше всего затронуть в рамках новых занятий, спросили у активных граждан https://ag.mos.ru/poll/5039.
Кто-то считает, что важнее всего провести занятие по энергосбережению и энергоэффективности в быту и на работе, ведь за наше расточительное отношение к освещению и отоплению расплачивается природа. Кому-то хочется больше узнать об экологической истории нашего города, для этого в перечне ответов предусмотрен вариант экскурсии „Улицами Москвы“. А интерактивная экспозиция „Учимся жить экологично“ — для тех, кто осознает свою ответственность перед планетой и хочет максимально уменьшить возможный вред от жизнедеятельности человека.
Активный гражданин не первый раз помогает жителям столицы стать ближе к природе. Недавно были подведены итоги голосования по выбору темы для новых экскурсий в Измайловском парке https://ag.mos.ru/news/1927. Больше всего участников проекта заинтересовала экскурсия „Птицы парка“, за нее свои голоса отдали 31,05% человек.
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