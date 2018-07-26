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Экологи провели лабораторные исследования воздуха в районе Заречья
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Экологи провели лабораторные исследования воздуха в районе Заречья 

Вологда.рф 26 июля 2018
Жители района Заречье пожаловались на неприятный запах, возникший в конце минувшей недели. Городскими властями были предприняты меры — специалисты провели анализ воздуха в районе парка Ветеранов.
Неприятный запах возник в пятом микрорайоне и в Заречье. Точной информации о причине запаха нет. Специалисты поясняют, это объясняется повышенными температурами воздуха и безветрием, при которых продукты жизнедеятельности приобретают специфический запах. Он, в свою очередь, не рассеивается, а концентрируется на высоте двух метров.
Специалисты отдела экологии Департамента городского хозяйства пригласили на отбор проб аккредитованную лабораторию для проведения анализа и нахождения источника загрязнения. Отбор сделали по трем параметрам, которые характеризуют качество воздуха по отходам жизнедеятельности — сероводород, азот углерода, азот аммония.
Зачастую такие проверки проходят при Государственном экологическом надзоре на предприятиях, которые находятся в реестре плановых проверок. В основном это котельные или производства — те сферы, где есть выбросы в атмосферу.
«Мы получили протокол лаборатории и можем с уверенностью сказать, что никаких выбросов в атмосферу нет. Лабораторный анализ показал, что результаты проб ниже пределов обнаружения», — пояснила начальник отдела экологии Департамента городского хозяйства Вологды Ольга Тихова.
Этот случай стал исключительным, пробу воздуха сделали по многочисленным просьбам жителей микрорайона Заречье. «Мусорный» запах может выделять сероводород. Проба воздуха на наличие вещества показала отрицательный результат. А значит, здоровью вологжан ничто не угрожает.
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