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На Ямале мусорные жучки-шпионы отследили первое нарушение
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На Ямале мусорные жучки-шпионы отследили первое нарушение 

ИА Север-Пресс 26 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
В окрестностях Надыма активисты волонтерского экологического проекта «Будущее Арктики» обнаружили несанкционированную свалку металлолома. Отследить нарушителей помогли ГЛОНАСС-трекеры.
Несанкционированную свалку зафиксировали вчера, 25 июля, недалеко от канализационных очистных сооружений. Там же волонтеры и представители съёмочной группы ТРК «Надым» обнаружили строение, в котором был мужчина. Он пояснил, что живёт на этой территории и ведет деятельностью по сбору и хранению металлолома.
«Совместно с волонтерами мы зафиксировали координаты и будем сейчас работать, выявлять лиц, виновных в образовании этой свалки, и привлекать их к административной ответственности. Статус этого мужчины также надо выяснять», — пояснила заместитель начальника отдела природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Надымского района Наталья Чупрова.
Кроме того, инициатор экологического проекта «Будущее Арктики» Владимир Пушкарев готовит письменные обращения в администрацию Надымского района, Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой провести проверку по случаю обнаружения несанкционированной свалки металлолома и принять меры для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.
Напомним, 7 июля в округе в рамках экологического проекта «Будущее Арктики» запустили новую систему слежения за несанкционированными свалками. Волонтеры проекта подложили жучки-шпионы в мусорные контейнеры по всему региону. Проект «Будущее Арктики» в регионе реализуется с прошлого года.
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