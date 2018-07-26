Сколько сможем поглотить парниковых газов? Это оценят на экологических площадках 

На Ямале начался второй этап летних полевых изыскательских работ по наблюдениям за состоянием компонентов окружающей среды на территории 15 региональных полигонов. В действии госпрограмма ЯНАО «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы». Об этом сообщили специалисты управления охраны окружающей среды департамента природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Такие работы проводятся в регионе ежегодно на постоянных пробных площадках, заложенных в 2010 — 2014 годах.
Как отмечают специалисты департамента, во время полевых изыскательских работ проводится полный комплекс наблюдений за фоновым состоянием исследуемых территорий. В том числе уже отобраны пробы поверхностных вод, донных отложений, почв, растительности на химический анализ. Также выполнены наблюдения за состоянием объектов растительного и животного мира, изучены гидрологические и гидробиологические показатели состояния водных объектов.
Одним из нововведений нынешнего года стала организация наблюдений для оценки потенциала территории арктического региона в части объёмов поглощения парниковых газов. Впервые заложены пробные площадки для проведения экспериментальных измерений в пулах подстилки и почв на землях различного назначения, среди которых лесные земли, земли сельскохозяйственного назначения и другие.
По итогам полевых работ собран весь необходимый объём образцов компонентов окружающей среды, а также много фото— и видео материалов, которые будут использованы при разработке, в том числе информационных материалов для экологического просвещения жителей округа.
Сейчас ведутся лабораторные исследования отобранных проб и их камеральная обработка, их предварительные результаты представят в конце августа этого года.