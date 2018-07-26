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Сколько сможем поглотить парниковых газов? Это оценят на экологических площадках
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Сколько сможем поглотить парниковых газов? Это оценят на экологических площадках 

ИА Север-Пресс 26 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале начался второй этап летних полевых изыскательских работ по наблюдениям за состоянием компонентов окружающей среды на территории 15 региональных полигонов. В действии госпрограмма ЯНАО «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы». Об этом сообщили специалисты управления охраны окружающей среды департамента природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Такие работы проводятся в регионе ежегодно на постоянных пробных площадках, заложенных в 2010 — 2014 годах.
Как отмечают специалисты департамента, во время полевых изыскательских работ проводится полный комплекс наблюдений за фоновым состоянием исследуемых территорий. В том числе уже отобраны пробы поверхностных вод, донных отложений, почв, растительности на химический анализ. Также выполнены наблюдения за состоянием объектов растительного и животного мира, изучены гидрологические и гидробиологические показатели состояния водных объектов.
Одним из нововведений нынешнего года стала организация наблюдений для оценки потенциала территории арктического региона в части объёмов поглощения парниковых газов. Впервые заложены пробные площадки для проведения экспериментальных измерений в пулах подстилки и почв на землях различного назначения, среди которых лесные земли, земли сельскохозяйственного назначения и другие.
По итогам полевых работ собран весь необходимый объём образцов компонентов окружающей среды, а также много фото— и видео материалов, которые будут использованы при разработке, в том числе информационных материалов для экологического просвещения жителей округа.
Сейчас ведутся лабораторные исследования отобранных проб и их камеральная обработка, их предварительные результаты представят в конце августа этого года.
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