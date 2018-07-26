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В Оренбуржье прошла Всероссийская акция «Зеленый маршрут»
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В Оренбуржье прошла Всероссийская акция «Зеленый маршрут» 

АиФ-Оренбург 26 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
23-24 июля ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» приняло участие во Всероссийской акции «Зеленый маршрут». Вместе с сотрудниками дирекции группа волонтеров из Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области и членов Русского общества «Пересвет» провели работы по благоустройству экологической тропы «Дыхание степи» участка «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский».
Экологическая тропа — это уникальная возможность узнать о единственной в России Программе создания полувольной популяции исчезнувшей из дикой природы лошади Пржевальского, узнать об истории открытия и исчезновения вида, усилиях мировой общественности по восстановлению популяции практически с нуля. В ходе прохождения маршрута посетители экологической тропы могут не только изучить информацию самостоятельно на стендах и услышать интересные факты от специалистов, но и познакомиться поближе с самыми загадочными обитателя оренбургской степи — настоящими дикими лошадьми Пржевальского.
Волонтеры очистили заросшую тропу от травы, разравняли гравий на дорожках, отмыли информационные стенды от песка и пыли.
Акция послужила для добровольцев еще и вторым очным этапом Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В данном конкурсе волонтеров знают как команду под названием «Оренбургские экспедиции». Поэтому два дня экологического десанта у добровольцев были насыщенными: это и подготовка фото— и видеоматериалов к конкурсу, и помощь сотрудникам заповедника в расчистке тропы.
После завершения всех запланированных мероприятий волонтеры прошлись по тропе к месту встречи с лошадьми Пржевальского — самыми яркими обитателями заповедника «Оренбургский».
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