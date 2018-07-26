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В Рузском городском округе Подмосковья ликвидировали стихийную свалку ртутных ламп
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В Рузском городском округе Подмосковья ликвидировали стихийную свалку ртутных ламп 

ТАСС 26 июля 2018
ПОДМОСКОВЬЕ, 26 июля. /ТАСС/. Навал ртутных ламп (отходы первого класса), которые были выгружены неустановленными лицами на автодороге М9 Балтия — Онуфриево — Орешки (Рузский городской округ), уже ликвидирован. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Рузского городского округа со ссылкой на слова главы округа Максима Тарханова.
"В целях недопущения загрязнения окружающей среды были проведены работы по ликвидации данной свалки. Их провели специалисты Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс» совместно с администрацией Рузского городского округа", — приводятся слова Тарханова в сообщении.
Тарханов также напомнил, что в Рузском городском округе ликвидировано 26 очаговых навалов мусора объемом более 740 куб. м.
Ртутные лампы сегодня применяются при организации системы освещения крупных промышленных объектов. Они характеризуется первым классом опасности. Первый класс опасности является самым вредоносным для окружающей среды. Такие отходы, по законодательству, должны собираться отдельно и утилизироваться на специальных предприятиях.
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