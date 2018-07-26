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В Чехове подготовили проект по внедрению раздельного сбора отходов в муниципалитете
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В Чехове подготовили проект по внедрению раздельного сбора отходов в муниципалитете 

РИАМО 26 июля 2018
Фото: РИАМО
В рамках реализации муниципального проекта по внедрению раздельного сбора мусора в подмосковном Чехове откроется пункт сортировки отходов и мусороперегрузочная станция, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.
«С целью снижения объемов ТКО, направляемых на полигоны Московской области, подготовлен проект по внедрению раздельного сбора мусора. В августе 2018 года начнет работу пункт сортировки, на котором будет производиться дополнительная сортировка вторичного сырья», — сказала Кононова.
Она добавила, что в настоящее время вносятся изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Чехов на 2018-2021 годы», в рамках которой предусмотрено создание на территории округа мусороперегрузочной станции с элементами сортировки твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.
По словам Кононовой, в рамках проекта на контейнерных площадках округа установлены сетчатые емкости для сбора пластика, закуплены дополнительные контейнеры. Произведена закупка пресса для сортировочной станции, где раздельно собранный мусор будет сортироваться для вторичной переработки.
Также, по словам главы городского округа, в зданиях общеобразовательных учреждений Чехова установлены контейнеры с «плавающими» крышками для раздельного сбора пластика, бумаги и картона. Подготовлены информационные стенды о правильном сборе отходов, направляемых на вторичную переработку, и разработан буклет-обращение для информирования учащихся.
Кроме того, в округе проведена акция по сбору макулатуры. В настоящее время общеобразовательные учреждения Чехова проводят экологические уроки на тему «Разделяй вместе с нами».
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