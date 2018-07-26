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В Подмосковье обнаружена редкая флора
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В подмосковном заказнике «Дубравна» обнаружена редкая флора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девять видов растений, занесенных в Красную книгу Подмосковья, обнаружены в городском округе Талдом, где создается заказник областного значения "Дубравна", сообщает министерство экологии и природопользования региона со ссылкой на главу ведомства Александра Когана.
"Здесь (в заказнике) расположены низинные и переходные болота, восстанавливающиеся на месте торфяных карьеров 1927-1943 годов выработки; смешанные леса с участием липы и клена, хвойно-мелколиственные леса с лещиной и подростом дуба, серо— и черноольховые заболоченные леса", — отмечается в релизе.
По данным министерства, экологи обнаружили в заказнике редкую флору: пальчатокоренники балтийский и пятнистый, морошку, княженику, дудник болотный, осоку заливную, подлесник европейский, фиалку топяную и грушанку среднюю.
"Одной из самых интересных находок стала крупная популяция дудника болотного, состоящая из более 30 растений. Этот дудник очень редок. При этом число популяций растения очень небольшое, поэтому дудник станет одним из самых важных объектов мониторинга", — подчеркивает ведомство.
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