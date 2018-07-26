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На природной территории «Кузьминки-Люблино» пройдет акция «Я водяной»
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На природной территории «Кузьминки-Люблино» пройдет акция «Я водяной» 

Управа района Кузьминки 26 июля 2018
Фото: Управа района Кузьминки
На природной территории «Кузьминки-Люблино» 27 июля в 11.00 пройдет экологическая акция «Я водяной» в рамках акции «Вода России». Организаторы мероприятия — «Мосприрода» и студенты-спасатели Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».
В ходе мероприятия планируется очистка береговой линии и дна Шибаевского пруда на небольшой глубине водолазами. Все находки, которые будут подняты из воды, рассортируют и отправят на переработку.
Участников ждут на берегу Шибаевского пруда со стороны ул. Заречье, в районе протоки между Нижним Кузьминским и Шибаевским прудами. (ис)
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