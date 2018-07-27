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Омские предприятия проверят из-за очередного загрязнения воздуха
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Омские предприятия проверят из-за очередного загрязнения воздуха 

sibnovosti.ru 27 июля 2018
Фото: sibnovosti.ru
Росприроднадзор перешел на усиленный режим работы в Омске, жители которого больше недели жалуются на неприятные запахи, сообщила пресс-служба ведомства.
«В регионе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Неблагоприятные метеоусловия только ухудшают экологическую обстановку, вредные примеси не успевают рассеяться», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.
От жителей Омска с 17 по 23 июля поступила 281 жалоба на загрязнение воздуха. На резкий запах в основном жаловались жители Советского и Кировского округов, которые ближе всего находятся к северному промышленному узлу, в котором располагаются основные нефтехимические предприятия региона. Омский центр экологического мониторинга направил в эти районы передвижную экологическую лабораторию, которая выявила превышение ПДК.
Организована внеплановая проверка на ряде предприятий («Омский каучук», «Омский НПЗ», «Астра», «Омсктехуглерод», «Первая грузовая компания» и другие).
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