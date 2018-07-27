Омские предприятия проверят из-за очередного загрязнения воздуха

Росприроднадзор перешел на усиленный режим работы в Омске , жители которого больше недели жалуются на неприятные запахи, сообщила пресс-служба ведомства.

«В регионе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Неблагоприятные метеоусловия только ухудшают экологическую обстановку, вредные примеси не успевают рассеяться», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

От жителей Омска с 17 по 23 июля поступила 281 жалоба на загрязнение воздуха. На резкий запах в основном жаловались жители Советского и Кировского округов, которые ближе всего находятся к северному промышленному узлу, в котором располагаются основные нефтехимические предприятия региона. Омский центр экологического мониторинга направил в эти районы передвижную экологическую лабораторию, которая выявила превышение ПДК.