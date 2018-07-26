В Челябинске проведут экологический аудит на предприятиях группы «Мечел»

ЧЕЛЯБИНСК , 26 июля. / ТАСС /. Челябинские предприятия группы "Мечел" пройдут экологический аудит. Об этом в четверг сообщил директор управления производственного планирования и технического развития «Мечел» Антон Левада.

"Мы провели конкурс [на проведение экологического аудита] челябинских предприятий, по итогам которого подписали договор с НИИ «Охраны атмосферного воздуха». Техническое задание на проведение аудита разработано совместно с контролирующими органами и с учетом мнения общественности", — сказал Левада, выступая на круглом столе областной Общественной палаты.

По словам заместителя генерального директора НИИ «Атмосфера» Александра Романова, аудит пройдут пять челябинских предприятий группы: Челябинский металлургический комбинат, Челябинский завод по производству коксохимической продукции, завод «Уральская кузница» , «Мечел — материалы» и «Мечел — энерго». Аудиторы оценят воздействие предприятий на воздух, водные ресурсы, а также проанализируют обращение с отходами и соответствие используемых технологий требованиям законодательства. Кроме того, будет изучен вклад в выбросы неучтенных мелких предприятий, которые находятся по соседству с проверяемыми площадками. Результаты работы подведут в январе 2019 года.