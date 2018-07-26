В Челябинске проведут экологический аудит на предприятиях группы «Мечел» 

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Челябинские предприятия группы "Мечел" пройдут экологический аудит. Об этом в четверг сообщил директор управления производственного планирования и технического развития «Мечел» Антон Левада.
"Мы провели конкурс [на проведение экологического аудита] челябинских предприятий, по итогам которого подписали договор с НИИ «Охраны атмосферного воздуха». Техническое задание на проведение аудита разработано совместно с контролирующими органами и с учетом мнения общественности", — сказал Левада, выступая на круглом столе областной Общественной палаты.
По словам заместителя генерального директора НИИ «Атмосфера» Александра Романова, аудит пройдут пять челябинских предприятий группы: Челябинский металлургический комбинат, Челябинский завод по производству коксохимической продукции, завод «Уральская кузница», «Мечел — материалы» и «Мечел — энерго». Аудиторы оценят воздействие предприятий на воздух, водные ресурсы, а также проанализируют обращение с отходами и соответствие используемых технологий требованиям законодательства. Кроме того, будет изучен вклад в выбросы неучтенных мелких предприятий, которые находятся по соседству с проверяемыми площадками. Результаты работы подведут в январе 2019 года.
Председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии и охране окружающей среды Андрей Минченко отметил, что предприятия группы «Мечел» дают наибольший объем выбросов в атмосферу Челябинска. Эту информацию также подтвердил и руководитель регионального отделения Росприроднадзора Виталий Курятников. «Поэтому аудит очень важен. Он позволит понять сегодняшнюю ситуацию, соответствуют ли отчеты „Мечела“ его фактическим выбросам, можно ли настроить оборудование „Мечела“, чтобы оно давало меньше выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, какое оборудование нужно добавить», — отметил Минченко.