Омичи неделю дышали сероводородом и этилбензолом

В течение недели в региональное минприроды поступило жителей Омска 281 жалобы на неприятный запах. В Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования Минприроды Омской области в течение недели с 17 по 23 июля с жалобами на вонь обратились 281 жителя города. Подавляющее большинство обращений — 254 — поступило от омичей, проживающих в Советском и Кировском округах. Специалиста Центра отбирали пробы и установили, что в воздухе было превышение допустимой концентрации норм по сероводороду в 2,5 раза, по этилбензолу от 5 до 13 раз.

— Сейчас Росприроднадзором по Омской области проводятся необходимые мероприятия по согласованию внеплановых проверок четырех предприятий, подлежащих федеральному экологическому надзору, министерством природных ресурсов и экологии Омской области проводятся внеплановые проверки трех предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, — сообщает пресс-служба Минприроды Омской области.

Какие предприятия будут проверены, в пресс-службе министерства не уточнили.