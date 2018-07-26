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Омичи неделю дышали сероводородом и этилбензолом
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Омичи неделю дышали сероводородом и этилбензолом 

Омск Здесь 26 июля 2018
Фото: Омск Здесь
В течение недели в региональное минприроды поступило жителей Омска 281 жалобы на неприятный запах. В Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования Минприроды Омской области в течение недели с 17 по 23 июля с жалобами на вонь обратились 281 жителя города. Подавляющее большинство обращений — 254 — поступило от омичей, проживающих в Советском и Кировском округах. Специалиста Центра отбирали пробы и установили, что в воздухе было превышение допустимой концентрации норм по сероводороду в 2,5 раза, по этилбензолу от 5 до 13 раз.
— Сейчас Росприроднадзором по Омской области проводятся необходимые мероприятия по согласованию внеплановых проверок четырех предприятий, подлежащих федеральному экологическому надзору, министерством природных ресурсов и экологии Омской области проводятся внеплановые проверки трех предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, — сообщает пресс-служба Минприроды Омской области.
Какие предприятия будут проверены, в пресс-службе министерства не уточнили.
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