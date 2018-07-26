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Озеро в Казани очистят от мусора
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Озеро в Казани очистят от мусора 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экологическая акция по уборке прибрежной зоны и дна озера Изумрудное пройдет 28 июля в Казани, сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления города.
Помощь в очистке озера будут осуществлять аквалангисты Федерации подводного спорта и члены отделения Русского географического общества в Республике Татарстан. Планируется очистить до 5 тысяч квадратных метров площади дна.
В рамках акции будет проведен игровой квест, в котором участники будут соревноваться в уборке прибрежной зоны озера на скорость, стараясь собрать как можно больше мусора.
Кроме экоактивистов, в уборке примут участие сотрудники министерства экологии и природных ресурсов республики.
По данным официального сайта органов местного самоуправления Казани, экологическая акция на озере Изумрудное — четвертая по счету в этом году. Целью проекта является пробуждение интереса к бережному отношению к природе.
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